Máscara pigmentante ou tintura: qual a melhor para meu cabelo?

Antes de tudo, é preciso entender a função e os efeitos de cada uma, para escolher a melhor opção para os fios

Divulgação)

A aposta em fios coloridos vem ganhando cada vez mais adeptas, no entanto, não basta se preocupar apenas em escolher a cor que mais combina com você, é preciso entender os diferentes produtos que podem ajudar você a chegar ao resultado desejado.

Assim, já iniciamos com uma dúvida muito comum: máscara pigmentante ou tintura? Essa é uma questão que merece aprofundamento. Então vamos lá!

Uma escolha fundamental: máscara pigmentante ou tintura?

Antes de tudo é preciso entender as principais diferenças entre a máscara pigmentante e a tintura, já que ambas cumprem a função de alterar a cor dos cabelos, contudo, elas possuem compostos e resultados completamente diferentes.

– Conhecida também por tonalizantes, as máscaras pigmentantes não possuem produtos tóxicos e por esse motivo proporcionam uma coloração semipermanente, já que não atingem a estrutura mais profunda do fio;

– Já a tintura costuma ser um pouco mais forte, tendo em vista que a sua composição pode levar amônia, oxidantes e outros químicos;

– No caso da máscara pigmentante, a cor do cabelo desbota ao longo das lavagens e, por isso é possível utilizá-la com mais frequência para devolver o brilho aos fios;

– A tintura garante uma cobertura total dos fios brancos e longa durabilidade, por isso exige mais cuidados no manuseio. Além disso, esse processo prevê maiores riscos de danos aos cabelos.

Alguns fatores que influenciam na escolha

Além de levar em consideração as características químicas desses produtos, é preciso entender em quais situações a máscara pigmentante ou tintura funcionam melhor:

– A tintura é mais indicada para o retoque da raiz, já que, dependendo do cabelo, o crescimento costuma ser de, em média, 1 cm por mês;

– A máscara pigmentante é mais utilizada para garantir a tonalidade de todo o cabelo e não apenas de uma parte específica, ou seja, ela é um ritual para reavivar a cor.

É importante considerar…

É aconselhável que a tintura seja aplicada por um profissional, já que ela exige uma série de cuidados específicos: o colorista é capaz de antever o corte químico, fazer um diagnóstico correto dos fios, além de garantir que a cor escolhida seja realmente atingida.

Quando falamos da máscara pigmentante, pelo fato de ela não depositar a cor nos fios, o seu processo é mais simples e pode ser feito em casa, já que é menos invasivo e de fácil manuseio.