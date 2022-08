Recenseadores do IBGE relatam dificuldades para acessar moradores de Guaratuba

As atividades em campo do Censo Demográfico de 2022 começaram no dia 1° de agosto em todo o Brasil, com visitas nas residências para coleta de informações. Menos de um mês depois, recenseadores do IBGE em Guaratuba relatam que diversos moradores se recusaram a atendê-los.

A Prefeitura faz um apelo à população e explica que os dados levantados pelo Censo serão utilizados em pesquisas fundamentais para a elaboração de políticas públicas mais eficientes, como investimentos a serem feitos na saúde, infraestrutura ou educação em determinada região da cidade.

Os recenseadores em suas atividades estarão identificados com uniforme (colete azul do IBGE), crachá com foto e QR Code de identificação que pode ser fotografado e redicionará para o perfil do recenseador no site do IBGE.

O morador poderá também checar a identidade do funcionário com o IBGE, através do telefone 0800 721 8181. E caso não se sinta seguro de compartilhar as informações, poderá se dirigir ao Posto de Coleta do IBGE (Rua José Nicolau Abagge 1330, anexo ao CRAS), para realizar o atendimento na sala da equipe.

Vale ressaltar também que a Lei nº 5.534 de 14 de novembro de 1968 (regulamentada pelo Decreto nº 73.177 de 20.09.1973) dispõe sobre a obrigatoriedade da população prestar informações estatísticas ao IBGE.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba