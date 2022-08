13ª Festa Nacional do Fandango Caiçara acontece neste final de semana

Evento com entrada gratuita é realizado por voluntários e terá cerca de 20 grupos de fandango de diversos lugares do País; encontro oferece comidas e bebidas típicas do litoral paranaense

Fotos: Divulgação

Mestres, artistas e apreciadores da cultura popular caiçara estarão reunidos na 13ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá. Devido à pandemia, desde 2019 o evento não acontecia de maneira presencial. Segundo a produtora, Mariana Zanette, o encontro é realizado por voluntários. “Esta é a maior e mais antiga festa do fandango caiçara no Brasil. A comunidade é muito participativa”, explica.

Cerca de vinte grupos de fandango de três estados já confirmaram presença. Participarão fandangueiros do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A abertura oficial será na sexta-feira (26), e os festejos vão até domingo (28). Mas as atividades paralelas à festa começaram na terça-feira (23), com oficinas em escolas públicas de Paranaguá. Uma exposição fotográfica de Ivan Ivanovick, sobre festas caiçaras no Paraná, estará disponível aos visitantes a partir do dia 26.



A festa traz também as lutas, construções e debates do povo sobre direitos e territórios tradicionais. Durante o evento, além dos tradicionais bailes de fandango, haverá a culinária caiçara, na “Feira da Ilha dos Paladares”. Serão servidos diversos pratos tradicionais como o barreado, arroz lambe-lambe, pirão de peixe, bolinho de camarão, entre outros. O evento também contará com as bebidas tradicionais do fandango: Mãe ca Filha, Cataia e Consertada. Haverá ainda uma feira de artesanato caiçara e venda de produtos agrícolas tradicionais.

O evento contará com oficinas de técnicas musicais e das danças do Fandango, o famoso “batido” dos tamancos de madeira e coreografias. Haverá ainda mesas de debate sobre os desafios da salvaguarda do fandango caiçara e sobre educação popular e saberes tradicionais. Também será realizado um bingo.



O evento é uma idealização e produção da Associação de Cultura Popular Mandicuera, realização da Secultur e da Prefeitura de Paranaguá, com apoio da TCP, Klabin, Cattalini e MST.



13ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá

Quando: De 26 a 28 de agosto de 2022

Onde: Praça Cyro Abalem – Ilha dos Valadares – Paranaguá

Horários: Feira Ilha dos Paladares – a partir das 11 da manhã.

Sexta-feira, 26/08 – 12h30 – Abertura com a presença de autoridades, apoiadores e fandangueiros

Apresentações de Fandango durante as tardes

Bailes de Fandango sexta e sábado a partir das 19h até raiar o dia!

Grupos de fandango:

1. Grupo Família Domingues (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 2. Grupo Pés de Ouro (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 3. Grupo da Ilha do Mel com Mestre Zeca (Paranaguá - PR) 4. Grupo Mestre Romão (Paranaguá - PR) 5. Grupo Viola Afinada (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 6. Grupo Mandicuera (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 7. Grupo Mestre Eugênio (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 8. Grupo Fandanguará (Guaraqueçaba - PR) 9. Grupo Canutilho Temperado (Guaraqueçaba - PR) 10. Grupo Mestre Brasilio (Ilha dos Valadares - Paranaguá - PR) 11. Grupo de Fandango Ciranda Caiçara (Ubatuba - SP) 12. Grupo Fandango Caiçara de Ubatuba (Ubatuba - SP) 13. Grupo Mestre Pedrinho (Ubatuba - SP) 14. Grupo Bacurau de Ubatuba (Ubatuba - SP) 15. Grupo Chimarrita de Itapoá ( Itapoá- SC) 16. Grupo Manema (Peruíbe e Iguape - SP) 17. Grupo Família Neves (Cananéia - SP) 18. Grupo Jovens da Jureia (Iguape - SP) 19. Grupo Jovens Fandangueiros do Itacuruça (Cananéia - SP) 20. Grupo de Fandango Raízes Fandangueiras (Superagui - Guaraqueçaba - PR)