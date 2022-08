Feira Livre do Produtor de Guaratuba abre durante os Jogos da Integração do Idoso

A Feira Livre do Produtor de Guaratuba, programada para quarta-feira (31), iniciou ontem, sexta-feira (26), para aproveitar o grande movimento de pessoas durante os Jogos de Integração do Idoso na cidade.

Conta com uma variedade de produtos alimentícios e artesanais, visando a participação do produtor rural, e também de artistas locais. Na quarta-feira, o evento terá a sua atração musical quinzenal, desta vez com o grupo “Som de Base”.

A Feira Livre do Produtor acontece no Espaço Litoral, localizado na rua Antônio da Rocha, no horário das 18h às 23h. Desta vez, também com horários diferenciados, confira nas imagens.