Jogos da Integração do Idoso começam nesta sexta-feira

Abertura dos Jogos de Integração do Idoso em 2021 (Guaratuba, 18/10/2021 – Foto: Clóvis Santos/ Esporte Paraná)

Começa hoje (sexta-feira, 26) mais uma edição dos Jogos da Integração do Idoso, em duas cidades do litoral paranaense. Desde 2019, os jogos que foram criados em 1995 em Guaratuba, tornaram-se Jogos Oficiais do Estado.

A cerimônia de abertura acontecerá após o início dos jogos, na segunda-feira (29), às 19h, no Espaço Litoral, em Guaratuba, com atrações musicais, danças, apresentações artísticas em uma grande festa de confraternização.

As competições serão realizadas em Guaratuba com a participação de 44 municípios. As 499 equipes reúnem 1.286 atletas com mais de 60 anos, sendo 808 feminino e 478 masculino.

De 26 de agosto a 1º de setembro, os atletas participam de 10 modalidades adaptadas para o público idoso: basquete relógio, handebol por zona, peteca, voleibol câmbio, vôlei no escuro (acima de 70 anos), vôlei de praia, tênis de mesa, jogos de mesa (dominó e damas) e xadrez relâmpago.

Em Pontal do Paraná, de 28/08 a 01/09, os idosos participarão de oficinas com o objetivo de iniciação às modalidades adaptadas. Estas oficinas acontecem na Associação Banestado, e contam com 21 municípios participantes e 110 idosos. Serão 10 oficinas com as mesmas modalidades da competição, recreação, caminhada e dança.