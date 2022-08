Família de Mestre Guito retoma Boi de Mamão em Guaratuba

Na última sexta-feira (26), a família de João Wenceslau D’Oliveira, conhecido Mestre Guito, falecido, e de Luiza da Silva Oliveira, realizaram o “retorno do Boi de Mamão” de Guaratuba.

A apresentação foi no Casarão Marcílio Dias, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, e foi acompanhada pelo Amiguinhos do Turismo, alunos da Escola Municipal João Gualberto, diretoras da rede municipal de ensino e outros convidados.

A brincadeira do boi de mamão é uma manifestação cultural trazida pela família para a cidade, na década de 1950. O boi e demais personagens como a “Onça”, “Barão”, “Cavalo Marinho” e “Jacaré” saíam pelas ruas na época do Natal, envolvendo crianças e adultos na brincadeira. A família também era convidada para realizar várias apresentações durante a Festa do Divino e nas comemorações do mês do folclore, em agosto.

Por anos, “o Boi de Mamão ficou guardado no coração”, como explicou Juraci Silva, filha do casal pioneiro, sobre a ausência da brincadeira na cidade.

O Boi de Mamão retorna com apoio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo dentro das ações do mês do folclore. A convite da Secretaria, a família se reuniu e criou o grupo Folclórico Herança do Mestre Guito, no qual participam filhos, genros, netos e bisnetos.

De acordo com a Secretaria da Cultura e do Turismo, a secretária Maria do Rocio Braga Bevervanso é a principal incentivadora do retorno da brincadeira e destacou, durante a apresentação, a importância do Boi de Mamão como manifestação da identidade cultural e histórica de Guaratuba.

O grupo folclórico Herança do Mestre Guito já está recebendo convites para novas apresentações.