Espetáculo Histórias Eletrizantes encerra turnê em Guaratuba

Alunos das escolas municipais de Guaratuba foram ao Ginásio de Esporte José Rica na terça e na quarta (23 e 24) para assistirem a peça de teatro “Histórias Eletrizantes”.

Foram as últimas apresentações da turnê que, de maneira lúdica e interativa, abordou a prevenção de acidentes com energia elétrica, eficiência energética e consumo consciente de energia e água, destacando valores e atitudes de cidadania.

A turnê em comemoração aos 5 anos do espetáculo alcançou 16 municípios, totalizando 40 apresentações e um público de cerca de 12 mil jovens apenas nessa temporada.

As apresentações, que são sempre gratuitas, foram promovidas por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinadas pela Copel e realizadas pela Associação Cultural Casa da Árvore. Em cena os atores Carlos Augusto Oliveira e Renata Voltolini, da Fabrincando Produções de Curitiba, tocam músicas e fazem truques de mágica, que são garantia de interatividade com a plateia e ensinam jovens e crianças sobre o uso seguro da energia elétrica.

Em meio a muitas risadas com as peripécias dos personagens Jacuí e Maricota, no mundo fictício de “Raiolândia”, as crianças recebem orientações sobre situações bastante sérias como o perigo de se empinar pipas próximo a redes elétricas, de utilizar o celular ligado à tomada, e como agir e prevenir casos de choques.

Com informações de Luciana de Paula e fotos do Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Guaratuba