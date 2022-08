Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba recebe inscrições

No dia 17 de setembro haverá uma ação voluntária de limpeza em ambientes costeiros do litoral paranaense. A atividade acontece no sábado, em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas ou, simplesmente, Dia Mundial da Limpeza – World Cleanup Day.

Nesta data, das 8h às 13h, acontecerá o 14º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, organizado pelo Instituto Guaju. A Prefeitura do Município, Instituto Inpar, Fundação O Boticário, Sicoob Sul e outras entidades e empresas apoiam o movimento.

A imprensa local e regional, incluindo o Correio do Litoral, também apoia a iniciativa.

Para participar, acesse o link abaixo e faça a sua inscrição:

https://forms.gle/TkLXxUvW688CnmXJ9

Os primeiros inscritos garantirão camiseta do evento.