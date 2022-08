Itajaí: 3 benefícios de viver em um dos polos macroeconômicos de SC

Além de ser um lugar com beleza natural e praias paradisíacas, possui muitas vantagens em relação à infraestrutura, que promovem maior qualidade de vida

Foto: Divulgação

Itajaí é um das principais cidades de Santa Catarina, possui em torno de 226 mil habitantes, de acordo com dados do IBGE e está em constante desenvolvimento, sendo considerada a 34ª economia do país em 2021.

É um local que atrai muitos turistas e novos moradores por conta da sua economia, gastronomia, tecnologia, cultura e, claro, suas paisagens paradisíacas. Além disso, possui uma grande infraestrutura para a saúde, educação, serviços e lazer.

Os motivos para morar nessa cidade litorânea são inúmeros, por isso separamos as 3 principais razões pelas quais as pessoas optam por viver em Itajaí, confira:

Localização estratégica

Colada em Balneário Camboriú, Itajaí possibilita fácil acesso para outros polos turísticos como Blumenau, Brusque, Joinville e Curitiba. A sua localização geográfica permite que as pessoas possam procurar outras oportunidades, como trabalho, e também conhecer lugares ao seu redor.

Desenvolvimento econômico

Itajaí possui o segundo maior porto do Brasil, sendo ele junto com o mercado pesqueiro, o responsável pela ampla geração de empregos. A economia se apresenta forte também na construção civil, serviços e turismo. De acordo com o IBGE, a cidade conquistou o maior Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Catarina, se tornando um dos maiores polos macroeconômicos.

Infraestrutura

O crescimento de Itajaí permite que a cidade se fortaleça em diversos aspectos dos serviços públicos, preservação ambiental, limpeza urbana, segurança e saúde. A qualidade da educação do ensino fundamental e médio também é reconhecida em todo país.

A gastronomia de Itajaí apresenta pontos positivos no cenário cultural, com diversas opções de restaurantes renomados dos mais variados estilos e pratos típicos, com destaque para a gastronomia portuguesa. Esses são apenas alguns dos motivos que a cada ano atraem novos moradores e turistas para a cidade, fator que gerou uma forte demanda por apartamentos em Itajaí, principalmente no bairro Centro e Fazenda, região nobre às margens do rio e da Marina de Itajaí.