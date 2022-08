O grande crescimento do mercado de jogos de azar

O Brasil é um país de apaixonados por futebol e com a cultura do jogo de azar conectada diretamente com um dos jogos mais famosos dentro do país, o Jogo do Bicho. Esse terreno fértil para o desenvolvimento dos jogos de azar serviu como base para que empresas desse gênero conseguissem expandir os seus serviços para os brasileiros.

A localização de sites para o Brasil e a ampla disponibilidade de conteúdo relacionado ao tema foram alguns dos elementos que fizeram com que o brasileiro pudesse conhecer mais sobre os jogos online. Atualmente, você pode testar um cassino online aqui e se divertir independentemente de onde estiver.

Essa facilidade foi um dos fatores que fez com que o brasileiro pudesse encontrar seus jogos preferidos com rapidez para jogá-los a qualquer hora do dia. Com o avanço no número de jogadores brasileiros, espera-se que o mercado de jogos no Brasil ultrapasse os 12 bilhões de reais em 2023.

Aumento de mais de 100% em 2 anos

A receita do setor de jogos no Brasil chegou ao patamar de R$ 11 bilhões em 2021 e tende a crescer ainda mais em 2022, é o que aponta uma reportagem da Forbes. Em uma rápida análise no Google Trends, portal dedicado à transparência para com termos de buscas, o termo “cassino” teve um crescimento elevado em pesquisas online no Brasil.

No início de 2021, o termo “cassino” recebeu a avaliação de 36 na escala de 0 a 100 do Google Trends. Em agosto de 2022 esse valor chegou a 74, representando um aumento de mais de 100% em apenas 1 ano. Isso ajuda a entender como os brasileiros estão mais inclinados a conhecer esse mercado.

Os avanços legais no que diz respeito a legalização e regulamentação dos jogos de azar também contribuíram para atrair os jogadores e fazer com que eles se sentissem mais à vontade para buscar esses conteúdos. Afinal, a expectativa é de que as autoridades brasileiras legalizem os jogos já em 2023.

Mais crescimento é esperado

Na medida em que as autoridades criam leis e oferecem o suporte legal para que as empresas de cassino possam atuar no Brasil, é esperado que ainda mais jogadores busquem conteúdos voltados para esse tema. Afinal, ainda segundo o estudo do Grupo Globo citado anteriormente, os jogos de cassino online estão em segundo lugar no ranking de investimentos de brasileiros.

Dessa forma, espera-se que as atividades relacionadas aos jogos de azar dentro do Brasil sejam legais e que o jogador se sinta ainda mais confiante para procurar conteúdos sobre esse tema. Além de poder também visitar resorts que oferecerão esses jogos na vida real para os jogadores.

Enquanto os jogos de azar são ilegais, além de perder em arrecadação, as autoridades precisam investir em fiscalização dessa atividade por parte da polícia. Todos esses custos envolvidos com essa atividade poderão ser otimizados quando essa prática for legalizada, o que também impactará no seu crescimento no Brasil, de acordo com especialistas.