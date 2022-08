Tainá Hinckel faz boas escolhas e vence suas duas baterias no 5º dia do CBSurf Pro

A catarinense deu show de surf no penúltimo dia da Primeira Divisão do Profissional de Surf e mostra o porquê é a atual líder do ranking

Peterson Crisanto (vídeo: Clovis Santo / Paraná Esporte|)

A terceira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, o CBSurf Pro 2022, chegou ao seu penúltimo dia de competições nas direitas do Pico de Matinhos. Foi um total de 27 baterias masculinas e femininas com o cronograma das finais praticamente definido para amanhã, dia 27 de agosto.

O local Peterson Crisanto conquistou a nota máxima em uma das ondas da sua bateria com duas rasgadas de frontside seguidas de um aéreo. “A onda está perfeita com esse fundo novo, mesmo pequeno a galera tá quebrando e mostrando sua performance, eu fiz o segundo 10 do dia do evento, o que mostra o tanto de qualidade que tem essa onda” afirma.

Nos últimos momentos do dia Jihad Khodr, Israel Junior e Krystian Kymerson venceram suas baterias no Round 6 em baterias mata-a-mata. No sábado o evento inicia com o restante das baterias deste Round.

Taina Hinckel (foto: Pablo NZ)

As quartas-de-final femininas foram definidas e a atual líder do ranking Tainá Hinckel segue firme na competição. Ela fez uma boa escolha nas primeiras ondas da bateria e conseguiu um bom somatório com uma sequencia de manobras já nos primeiros minutos. “Estou muito feliz em ter encontrado aquela primeira onda. A maré encheu e o mar ficou bem diferente dos outros rounds e eu acabei optando por ficar mais na frente do palanque e fiz uma boa performance. Vamos que amanhã tem mais”, disse.

Aysha Ratto, Taís Almeida, Yanca Costa, Julia Duarte, Luara Mandelli, Jessica Bianca e Monik Santos também estão garantidas no dia das finais.

Round 4 Masculino

1 Tomas Hermes (SC) 15.10, Raoni Monteiro (RJ) 11.04, Kim Matheus (SP) 10.60 Tales Araújo (SP) 7.33

2 Israel Junior (RN) 12.24, Ian Gouveia (SC) 11.23, Messias Felix (CE) 10.03, Luy Gonzales (RS) 9.87

3 Jihad Khodr (PR) 17.67, Péricles Dimitri (PR) 12.60, Kaue Germano (SP) 8.93, Deivid Silva (SP) 6.33

4 Samuel Ygo (RJ) 11.87, Alandresson Martins (BA) 11.57, Cauã Costa (RJ) 10.90, Arthur Silva (CE) 10.77

5 Jonatha Santos (RN) 12.43, Luan Carvalho (SP) 10.86, Wiggoly Dantas (SP) 10.57, Fernando Junior (SP) 9.80

6 Krystian Kymerson (ES) 15.00, Alan Jhones (RN) 11.93, Douglas Silves (PE) 12.50, Leo Casal (SC) 5.74

7 Pedro Dib (SP) 15.33, Heitor Alves (SC) 13.30, Hedieferson Junior (SC) 9.97, Leandro Bastos (RJ)

8 Vitor Ferreira (RJ) 16.70, João Ferreira (SP) 12.04, Pedro Nogueira (SC) 10.26, Santiago dos Santos (CE) 7.36

9 Weslley Dantas (SP) 14.40, Edgar Groggia (SP) 12.90, Gustavo Costa (SP) 12.53, Alex Ribeiro (SP) 7.46

10 Marcos Correa (SP) 12.66, Luiz Mendes (SC) 11.37, Daniel Adisaka (SP) 11.04, Samuel Joquinha (RN) 7.50

11 Hizunome Bettero (SP) 11.94, Luciano Brulher (SP) 11.73, Theo Fresia (RJ) 10.54, Felipe Ximenes (SC) 7.60

12 Peterson Crisanto (PR) 16.60, Wesley Leite (SP) 13.77, Diego Aguiar (SP) 12.87, José Francisco (SC) 7.93

Round 2 Feminino

1 Tainá Hinckel (SC) 12.96, Tais Almeida (RJ) 11.53, Alexia Monteiro (SC) 10.96, Natalie Plachi (SC) 9.93

2 Aysha Ratto (RJ) 12.60, Yanca Costa (RJ) 11.87, Kayane Reis (RJ) 10.76, Yohana Sarandini (SP) 5.00

3 Larissa dos Santos (CE) 12.46, Ariane Gomes (CE) 11.40, Nicole Santos (PE) 8.67, Maya Carpinelli (SC) 7.23

4 Luara Mandelli (PR) 12.06, Monik Santos (PE) 10.44, Kiany Hyakutake (SC) 10.10, Kemily Sampaio (SP) 5.23

5 Julia Santos (SP) 15.67, Jessica Bianca (PR) 11.23, Sol Carrion (SP) 10.13, Nathalie Martins (PR) 9.07

6 Julia Duarte (RJ) 13.83, Clara Chaves (PR) 9.00, Mariana Areno (RJ) 8.30, Gabriely Vasque (PR) 6.77

Round 5 Masculino

1 Jihad Khodr (PR) 13.87, Ian Gouveia (SC) 13.80, Tomas Hermes (SC) 11.60

2 Israel Junior (RN) 14.00, Péricles Dimitri (PR) 10.03, Raoni Monteiro (RJ) 10.00

3 Krystian Kymerson (ES) 11.97, Luan Carvalho (SP) 11.77, Samuel Igo (RJ) 10.94

4 Alandresson Martins (BA) 14.83, Alan Jhones (RN) 13.93, Jonatha Santos (RN) 12.33

5 João Ferreira (SP) 14.33, Weslley Dantas (SP) 11.90, Pedro Dib (SP) 11.43

6 Edgar Groggia (SP) 12.33, Heitor Alves (SC) 11.60, Vitor Ferreira (RJ) 9.10

7 Peterson Crisanto (PR), Marcos Correa (SP) 12.2312.23Luciano Brulher (SP) 9.33

8 Luiz Mendes (SC) 13.07, Hizunome Betero (SP) 11.47, Wesley Leite (SP) 9.13

Round 3 Feminino

1 Taina Hinckel (SC) 13.33, Yanca Costa (RJ) 9.67, Julia Santos (SP) 9.07

2 Tais Almeida (RJ) 11.67, Aysha Ratto (RJ) 9.40, Clara Chaves (PR) 7.23

3 Julia Duarte (RJ) 12.16, Monik Santos (PE) 9.06, Larissa dos Santos (CE) 8.33

4 Jessica Bianca (PR) 11.77, Luara Mandelli (PR) 10.37, Ariane Gomes (CE) 7.64

Round 6 Masculino

1 Jihad Khodr (PR) 14.77, Péricles Dimitri (PR) 10.50

2 Israel Junior (RN) 11.77, Ian Gouveia (SC) 10.64

3 Krystian Kymerson (ES) 13.84, Alan Jhones (RN) 13.50

Texto: Jéssica Dombrowski Netto/ FPS