Tainá Hinckel e Krystian Kymerson faturam a 3ª etapa do Brasileiro de Surf Profissional

Os dois levaram o caneco para Santa Catarina e Espírito Santo neste sábado de sol no Pico de Matinhos

Foto: CBSurf / Pablo Jacinto | Arte: Rodrigo Bareja

Tainá Hinckel e Krystian Kymerson foram os grandes campeões da terceira etapa do Brasileiro de Surf Profissional, o CBSurf Pro 2022, que foi finalizado no Pico de Matinhos/PR neste sábado, 27. Cada um recebeu R$30mil de premiação após passarem por diversas baterias desafiadoras no último dia de competições.

Tainá foi para a final com a carioca Julia Duarte e acertou na escolha de ondas deixando a amiga e oponente em combinação até os últimos minutos de bateria. Ela achou uma onda muito boa e conseguiu executar manobras de alto nível conquistando um 9.17 que foi crucial para o título.

“Estou muito feliz com essa vitória, com certeza a meta principal era essa. Eu fui focando no presente e passando minhas baterias e ter foi ótimo ter achado aquela onda pra consolidar a vitória e estou amarradona mesmo! Altas ondinhas, o mar ficou um pouco mais difícil por conta do vento e da maré, mas tô feliz em encontrar as ondas certas e vencer o campeonato”, disse a campeã.

Nas semifinais Tainá derrotou a Taís Almeida, local de Saquarema/RJ, e Julia Duarte ficou passou para a final após vencer a bateria contra a pernambucana Monik Santos.

Já Krystian conquistou o título após derrotar o local Peterson Crisanto em uma final eletrizante com a pressão do público matinhense, que estava em peso na areia torcendo pelo ídolo paranaense. Os dois fizeram uma ótima campanha mandando ver nas manobras de alto nível em ondas não tão favoráveis no dia de hoje, mas Krystian voou nas direitas com manobras agressivas trocando sua maior nota a cada onda.

“Primeiramente quero agradecer à Deus por tudo que está acontecendo na minha vida esse ano e pela minha família que me apoiou nos momentos difíceis. O Peterson é um excelente surfista e eu sabia que não ia ser fácil. Eu estou treinando muito pra isso, sei que o nível é muito alto no Circuito Brasileiro, e ter ganhado é incrível. Agora é agradecer e curtir este tempo porque semana que vem já tem outro”, afirmou o campeão.

Krystian já havia vencido de outro local do pico, Jihad Khodr, que era um dos favoritos ao título, e Peterson Crisanto venceu o local de Santos/SP Edgar Groggia.

O ranking atualizado ficará disponível no site da CBSurf em breve.

Round 6 Masculino

1 Jihad Khodr (PR) 14.77, Péricles Dimitri (PR) 10.50

2 Israel Junior (RN) 11.77, Ian Gouveia (SC) 10.64

3 Krystian Kymerson (ES) 13.84, Alan Jhones (RN) 13.50

4 Luan Carvalho (SP) 14.26, Alandresson Martins (BA) 12.24

5 Heitor Alves (SC) 12.83, João Ferreira (SP) 10.66

6 Edgar Groggia (SP) 17.50, Weslley Dantas (SP) 13.27

7 Peterson Crisanto (PR) 14.23, Hizunome Bettero (SP) 12.03

8 Luiz Mendes (SC) 12.50, Marcos Correa (SP) 12.40

Round 4 Feminino

1 Taina Hinckel (SC) 17.17, Aysha Ratto (RJ) 12.90

2 Tais Almeida (RJ) 12.67, Yanca Costa (RJ) 11.17

3 Julia Duarte (RJ) 12.00, Luara Mandelli (PR) 8.90

4 Monik Santos (PE) 10.53, Jéssica Bianca (PR) 10.43

Round 7 Masculino

1 Jihad Khodr (PR) 13.17, Israel Junior (RN) 10.20

2 Krystian Kymerson (ES) 12.73, Luan Carvalho (SP) 11.10

3 Edgar Groggia (SP) 16.00, Heitor Alves (SC) 12.04

4 Peterson Crisanto (PR) 15.66, Luiz Mendes (SC) 10.27

Semi Feminino

1 Tainá Hinckel (SC) 10.57, Taís Almeida (RJ) 9.27

2 Julia Duarte (RJ) 10.94, Monik Santos (PE) 8.06

Semi Masculino

1 Krystian Kymerson (ES) 12.90, Jihad Khodr (PR) 10.63

2 Peterson Crisanto (PR) 12.93, Edgar Groggia (SP) 11.33

Final Feminino

1 Tainá Hinckel (SC) 15.17, Julia Duarte (RJ) 9.67

Final Masculino

1 Krystian Kymerson (ES) 12.57, Peterson Crisanto (PR) 8.50

Texto: Jéssica Dombrowski Netto/ FPS