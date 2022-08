Cattalini consolida-se como solução para transporte de biodiesel

“Ardmore Cherokee (foto: Kelly Frizzo)

A infraestrutura disponível, a capacidade técnica e a experiência da Cattalini Terminais Marítimos foram os diferenciais apontados pela BSBios, maior produtora de biocombustíveis do Brasil, para os embarques de biodiesel pelo terminal portuário. Neste ano, mais de 31, 4 mil toneladas do produto já foram movimentadas, sendo 25% transportadas via cabotagem.

“As empresas são referências em seus mercados de atuação e uniram forças na construção de sinergias e soluções logísticas para ampliar rotas de distribuição de biocombustível para outras regiões do país. A Cattalini oferece infraestrutura e expertise nesse tipo de operação logística que é muito importante para o transporte de biodiesel, também um time com alta capacidade técnica, infraestrutura de píer próprio e controle em ambiente inertizado, fundamentais para assegurar as características técnicas do produto durante sua movimentação”, declarou Gabriel Redua Sanches, gerente de Negócios Biodiesel, da BSBios.

Na última semana, o píer privativo da Cattalini recebeu o navio “Ardmore Cherokee” para embarque de 9,7 mil toneladas de biodiesel, com destino ao Porto de Rotterdam, na Holanda. “A Cattalini demonstra, através destas movimentações, que está preparada para exportação e cabotagem de biodiesel, mostrando a diversidade de produtos e de operações que a empresa possui”, declarou Lucas Guzen, gerente comercial sênior.

Iniciada em maio deste ano, a rota marítima para portos nacionais, adotada pela BSBios, foi inovadora e deverá ser mantida em parceria com a Cattalini. “A integração dos times de ambas as empresas, trabalhando em parceria e com flexibilidade é fundamental para a construção de soluções logísticas que visam atender nossos atuais e futuros clientes. Estamos muito felizes e satisfeitos em desenvolver uma inédita operação a quatro mãos. Estamos prontos para atender e levar soluções de suprimento para centros consumidores mais distantes dos centros produtores, conforme necessidade de cada mercado. Neste sentido, vislumbramos replicar essa experiência em novas ações comerciais; de toda forma entendemos que é o mercado quem ditará o ritmo dessas ações”, comentou Sanches.

O transporte de biodiesel, da BSBios, foi realizado com neutralização de 100% das emissões de gases de efeito estufa, por meio do Programa Carbono Neutro Norsul, também parceira na operação.