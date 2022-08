Prazo para inscrição no Vestibular da UFPR termina nesta quarta, 31

Termina ao meio-dia desta quarta-feira (31), o prazo para inscrição no Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR. A taxa é de R$ 195,00.

São 5.291 vagas, em 124 cursos, distribuídos em sete cidades. Metade das vagas são para ampla concorrência e a outra metade para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública.

No Litoral, são 476 vagas em 16 cursos: 316 em Matinhos (na UFPR Litoral) e 160 em Pontal do Paraná (no Centro de Estudos do Mar).

Os candidatos poderão escolher fazer provas em Matinhos, Pontal e também em Paranaguá ou até mesmo em Joinville, no Estado de Santa Catarina.

O Vestibular 2023 da UFPR será realizado em duas fases: a primeira (prova objetiva) em 23 de outubro e a segunda (produção de textos e provas específicas) nos dias 4 e 5 de dezembro.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar em qual cidade deseja realizar a primeira fase, entre 11 alternativas: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá ou Joinville.

Para a segunda fase, cada candidato será alocado na cidade onde está sediado o curso que escolheu.

VESTIBULAR UFPR 2023 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Inscrições: de 18 de julho ao meio-dia de 31 de agosto, pelo site nc.ufpr.br.

Taxa de inscrição: R$ 195,00

2 de setembro: prazo final para que candidatos inscritos alterem alguma das suas opções, tais como a de curso, língua estrangeira ou categoria de concorrência. Nesses casos, é preciso preencher formulário próprio e pagar taxa de R$ 44,00.

Divulgação das inscrições homologadas: 6 de setembro.

Vagas: 5291, em 124 cursos (2639 vagas para ampla concorrência e 2652 para candidatos que fizeram o ensino médio integralmente em escola pública, com reserva para pessoas com renda familiar per capita menor ou igual a 1,5 salário mínimo e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência).

Primeira fase (prova objetiva): 23 de outubro, em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Joinville (o candidato deve escolher a cidade no ato da inscrição).

Segunda fase (produção de textos e provas específicas): 4 e 5 de dezembro, na cidade-sede do curso escolhido.

Outras informações no edital e no Guia do Candidato do Vestibular 2023.

Também está disponível a versão do edital em Libras.