Abertas inscrições para IFPR, com 280 vagas em Paranaguá

Começa nesta semana o prazo de inscrições para o Processo Seletivo 2022/2023 do Instituto Federal do Paraná (IFPR). As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro.

São mais de 6 mil e 500 vagas para cursos técnicos e superiores em 28 cidades do Estado. Em Paranaguá, são 160 vagas de nível superior, 40 em cada curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Sociais, Física e Gestão Ambiental.

Ainda tem 120 vagas em três cursos técnicos de nível médio, integrado: também com 40 em cada: Técnico em Informática, Técnico em Mecânica e Técnico em Meio Ambiente.

As inscrições devem ser feitas na página do Processo Seletivo IFPR 2022/2023 no portal do Núcleo de Concursos Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, a UFPR que, pela primeira vez, ficará responsável pelo vestibular do Instituto.

A taxa de inscrição é R$ 50,00 para os cursos técnicos e de R$ 80,00 para os de graduação. Candidatos que, comprovadamente, não puderem arcar com o custo da taxa de inscrição poderão solicitar isenção até 12 de setembro no ato da inscrição.

As provas serão no dia 6 de novembro em Paranaguá e nas outras 26 cidades do Paraná em que o IFPR tem campus.

Inclusão social

No ato da inscrição, o candidato pode optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou então às vagas destinadas à política de cotas adotada pelo IFPR. Atualmente, 80% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à política de cotas da instituição. Elas estão assim divididas:

60% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas do Brasil, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esse percentual ainda é igualmente subdividido entre os candidatos que possuam renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.818) e demais candidatos, havendo ainda dentro de cada uma dessas subdivisões reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; pessoas com deficiência.

10% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos .

. 5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados indígenas .

. 5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência.

Os 20% restantes do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são destinados à ampla concorrência.

Acesse o link no Núcleo de Concursos da UFPR