Roberto Justus participa do fórum sobre Educação

Evento contou com apoio da Associação dos Municípios do Paraná (foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (31) mais de 60 prefeitos e diversos secretários participaram do Fórum Nacional de Prefeitos e Dirigentes Municipais de Educação, realizado no Shopping Novo Batel em Curitiba pelo Instituto Casagrande e pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

“O evento reuniu autoridades e importantes nomes da política e da educação para debater oportunidades e soluções para um ensino de qualidade no âmbito municipal. O prefeito Roberto Justus participou a fim de trazer novidades para a educação de Guaratuba”, informou a Prefeitura.

Foi discutido a agenda futura da educação e debatido temas como o novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), formação docente, tecnologias educacionais e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O fórum de prefeitos e dirigentes é parte da programação do 3° Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação, que reúne personalidades de diversas áreas para falar sobre ensino e aprendizagem.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba