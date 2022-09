Polícia Ambiental destaca que corte de vegetação nativa baixa também é crime ambiental

Equipe do Pelotão da Polícia Ambiental em Guaratuba atendeu, no início desta semana, uma denúncia anônima de corte de vegetação nativa na área urbana da cidade.

O endereço é um terreno que ainda não foi totalmente desmatado e que fica na rua Manoel Ribas, entre as ruas Capitão Joaquim Braga e José de Alencar, próximo à avenida Paraná, na Vila Esperança.

Os policiais militares constataram que a retirada da vegetação de sub-bosque (conjunto de vegetação baixa), ocorrida antes da passagem de um ciclone extratropical, no último dia 10, fez com que muitas árvores de grande porte fossem derrubadas durante o fenômeno. Sem a proteção do sub-bosque, a vegetação arbórea fica mais exposta à ação dos ventos fortes.

A Polícia Ambiental destaca, que ainda que não tenha sido constatada ação humana com relação às árvores caídas, é importante salientar que o corte da vegetação nativa de sub-bosque também é proibida e configura crime ambiental, implicando em processo administrativo e criminal.

Fonte e fotos: PMPR / BPAmb FV / 1ª Cia / 2° Pel.