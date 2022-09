Festa-feira comemorou 31 anos da feira de Paranaguá

No último sábado, dia 27 de agosto, ocorreu a festa-feira dos/as agricultores/as familiares de Paranaguá em comemoração aos 31 anos de existência deste tradicional acontecimento da cidade e da região.

Embora a data apropriada fosse no mês de maio, tendo em vista o início ter ocorrido em maio de 1991, todavia, comemora-se em agosto, em razão de que seja este o período com maior variedade de produtos. É A FESTA DA COLHEITA.

Nestes 31 anos, muitas histórias foram construídas neste espaço, e muitas continuam sendo constituídas, como aquela da neta do senhor Pedro Inácio Mendonça, falecido, um dos fundadores da feira, ela segue o legado do avô com sua barraca todos os sábados na feira.

São vidas que se encontram e promovem a agricultura familiar e agroecológica. São famílias que enriquecem o litoral paranaense com sua produção e sua cultura, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e ambiental por meio do seu trabalho na produção agrícola.

Portanto, todos os sábados não deixem de visitar a feira e vivenciar a riqueza cultural e alimentar que é proporcionado neste espaço, que se mantêm graças ao empenho dos/as agricultores/as, dos consumidores/as e das parcerias construídas ao longo dos anos com diversos órgãos públicos estaduais, municipais e demais entidades.

Tomar o café da manhã na feira é uma experiência inigualável de paladar e de sons, do burburinho dos transeuntes na busca dos melhores produtos alimentares, da comida de verdade do artesanato ou para conversar e fazer amigos/as. Localizada ao lado da catedral de Paranaguá, sábado é dia de feira, é dia de alegria, é dia de fazer suas compras na FEIRA DO AGRICULTOR/A DE PARANGUÁ.