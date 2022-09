Profissionais da Educação de Guaratuba recebem formação em Primeiros Socorros

Os profissionais da rede municipal de ensino de Guaratuba estão recebendo formação continuada de primeiros socorros. De acordo com a prefeitura, o curso iniciou no dia 15 de agosto e acontecerá até que todos os professores e profissionais do ambiente escolar estejam capacitados com as noções básicas de primeiros socorros, com previsão de encerramento para final de setembro deste ano.

A capacitação é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e o Corpo de Bombeiros. Até o momento, já foram concluídas 13 turmas, com cerca de 300 profissionais. As aulas são ministradas pelo subtenente Ericnilton Portes, pela 3° sargento Lenice Alexandre Pires e pelo soldado Raphael Anderson de Campos, e são realizadas no quartel do Corpo de Bombeiros.

Durante o curso todos os participantes aprendem de forma prática como agir em caso de emergência, oferecendo os primeiros socorros até o atendente especializado chegar. Aproximadamente 600 profissionais devem participar. O curso possui com carga horária de 8 horas, com uma turma de no máximo 25 pessoas por dia.

A Lei Lucas (lei federal 13.722/2018) estabelece a obrigatoriedade da “capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil”.