UFPR Litoral ajuda alunos da rede pública a tirar carteira de identidade

A Atividade Conexão Universidade Escola, da UFPR Litoral, promove diversas ações para facilitar o acesso dos estudantes das escolas públicas da região ao ensino superior gratuito.

Na semana que vem, em parceria com Instituto de Identificação do Paraná, vai facilitar os alunos dos colégios públicos de toda a região a tirarem suas carteiras de identidade. Esse é um dos documentos necessários para as inscrições nos processos seletivos Vestibular e Enem, e também é necessário para acesso aos locais de realização das provas.

As ações acontecerão nos dias 5 e 6 (segunda e terça), em Matinhos, Guaratuba e Paranaguá. Os estudantes de Pontal do Paraná serão atendidos em Matinhos e os alunos das escolas públicas de Guaraqueçaba, em Paranaguá.

Nos dias 8 e 9 (quinta e sexta), será em Antonina, atendendo, também, estudantes de Morretes.

Nesta semana, as direções das escolas estaduais já estão orientando os estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio sobre os documentos necessários para efetivação da carteira de identidade.

Também estão fornecendo um modelo de autorização para deslocamento dos estudantes. A UFPR providenciará o transporte dos estudantes até os escritórios dos Institutos de Identificação das cidades citadas.

Estes escritórios receberão técnicos de outras regiões do Estado, deslocados especificamente para apoiar as equipes locais. A emissão da 1ª ou 2ª via do documento não terá custos para os estudantes.

A ação, realizada do Programa de Educação Tutorial Litoral Social, da Universidade Federal do Paraná,também conta ainda com parceria do Núcleo Regional de Educação e da Coordenadoria Estadual de Justiça nos Bairros.