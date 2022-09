Festa Literária toma conta de Morretes no final de semana

A 3ª Festa Literária de Morretes (Flimo) começou ontem, quinta-feira (1º) e vai até o domingo (4).

A programação é intensa e voltada para toda a família, ocupando desde a praça dos Imigrantes até o Coreto à beira do rio Nhundiaquara. São oficinas, ateliê gráfico, biblioteca livre, apresentações de teatro e música, contações de histórias e muita brincadeira.

Para os debates, o evento terá autoras como Alice Ruiz, Jarid Arraes, Mariana Ianeli e Juliana Kerexu. Na programação artística, alguns exemplos de atrações são os shows com Janine Mathias, baile de fandango com o Grupo Mandicuera, espetáculos com os grupos Às de Paus, Antropofocus e Baquetá. O público também poderá contar com oficinas e com uma feira do livro.

A Flimo também irá lançar no evento o livro criado pelas crianças que integraram o Lab Escuta, realizado pelo projeto em julho.

A entrada em todos as atividades é livre e gratuita.