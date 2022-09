22º Camacho – Festa do Camarão e do Chope

Acontece de 15 a 25 de setembro a 22º Camacho – Festa do Camarão e do Chope de Pontal do Paraná.

O evento conta com exposições, shows gratuitos, gastronomia e, claro, muito chope e camarão.

Uma das principais atrações é o cantor e compositor Gabriel Valim, que se apresenta no último dia, um domingo, a partir das 20h, na praça Henrique Maciel, em Praia de Leste.