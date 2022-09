Matinhos abre editais de concurso público para Saúde e Educação

A Prefeitura Municipal de Matinhos divulgou nesta sexta-feira (2) o lançamento de dois editais de concurso público.

O Edital nº 89/2022 oferece seis vagas para emprego público, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São duas vagas para agente comunitário de saúde (para atuar nas UBSs do Perequê e do Sertãozinho), duas para dentistas e mais duas para médicos.

As remunerações são de R$ 2.424,00 para os agentes de saúde, R$ 7.574,57 para os dentistas e R$ 16.728,74 para os médicos. Em todos os casos, a jornada é de 40 horas semanais.

O Edital nº 90/2022 oferece 87 vagas para as áreas da saúde e educação sob o regime Estatutário. As vagas são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.837,32 a R$ 17.000,00.

Todas as inscrições podem ser feitas a partir das 8h do próximo dia 5 (segunda-feira) até às 23h59 do dia 3 de outubro, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

Concurso para Emprego Público: EDITAL DE ABERTURA N.º 089/2022

Concurso Público para Efetivos: EDITAL DE ABERTURA N.º 090/2022