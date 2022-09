Cantora inicia pelo Litoral turnê com show e oficinas de música gratuitos

A cantora, compositora e instrumentista curitibana Thaïs Morell convida o músico Vinícius Nisi para turnê em oito cidades do Litoral e do interior paranaense.

Após viver 10 anos entre Finlândia, Gana e Espanha, a artista faz agora uma turnê por Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Arapoti, Irati, Palmeira, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, nos meses de setembro e novembro deste ano.

O show tem como convidado o tecladista e explorador sonoro Vinícius Nisi (produtor musical de A Banda Mais Bonita da Cidade). A banda é formada ainda pelos músicos curitibanos André Nigro (bateria), Gabriela Bruel (percussão) e Murilo Macari (baixo).

O itinerário da turnê não foi definido por acaso. “Eu sou curitibana e minha mãe é do interior do Paraná. São muito vivas as lembranças do caminho para o norte pioneiro e também do litoral. Eu passava os verões no balneário Shangri-lá, tenho uma conexão pessoal muito forte com o mar. Inclusive, o meu último lançamento fala sobre o mar, sobre travessia, sobre ser embalada pelo som das ondas”, lembra Thaïs, mencionando o single “Navega” (2020), sua primeira co-produção musical com Vinícius Nisi.

O repertório do show conta com canções que vão compor seu próximo trabalho, o álbum “Quatro Cantos” co-produzido por Morell e Nisi, com lançamento previsto para outubro desse ano. Também serão apresentadas músicas dos primeiros álbuns da compositora – “Amaralina” (2015) e “Cancioneira” (2012) – gravados na Espanha.

OFICINAS DE MÚSICA

A turnê de Thaïs Morel integra um projeto aprovado no Profice – Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná.

A iniciativa contempla ainda a realização de oficinas de canto e técnica vocal, com Thaïs Morell; de contrabaixo, com Murilo Macari; de produção musical, com Vinicius Nisi; e de percussão com Gabriela Bruel e André Nigro.

A participação tanto no show quanto nas oficinas ocorre por ordem de chegada com vagas limitadas.

DATAS DOS SHOWS (APRESENTAÇÕES GRATUITAS, SEMPRE COM INÍCIO ÀS 20H)

08/09 – Guaratuba – Salão da Secretaria de Cultura e Turismo.

09/09 – Matinhos – Calçadão Central / Casa da Cultura.

10/09 – Pontal do Paraná – Casa da Cultura / Abertura do Festival de Teatro.

28/09 – Arapoti – Centro Estudantil.

29/09 – Irati – Centro Cultural Clube do Comércio.

30/09 – Palmeira – Clube Palmeirense.

16/11 – Jacarezinho – C.A.T – Conjunto Amadores de Teatro.

17/11 – Santo Antônio da Platina – Casa da Cultura Platinense

DATAS DAS OFICINAS

09/09 – Guaratuba – Casa da Cultura e Terminal Turístico Pesqueiro.

10/09 – Matinhos – Casa da Cultura.

11/09 – Pontal do Paraná – Casa da Cultura.

29/09 – Arapoti – Centro Cultural “O Casarão”.

30/09 – Irati – Centro Cultural Clube do Comércio.

01/10 – Palmeira – Clube Palmeirense.

17/11 – Jacarezinho – C.A.T – Conjunto Amadores de Teatro.

18/11 – Santo Antônio da Platina – Sesc Santo Antônio da Platina/Casa da Cultura “Oficina de Percussão”.