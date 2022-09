Vacinação contra covid para crianças de 3 e 4 anos em Guaratuba será nas terças

A Secretaria da Saúde de Guaratuba concentrou a vacinação contra a covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade.

As vacinas estarão disponíveis a 1ª e 2ª dose, todas terças-feiras. A vacinação ocorre no período da manhã, das 8h às 11h, em todas as Unidades Básicas de Saúde.

A nova estratégia considera a baixa demanda registrada pelas UBSs e a curta validade do imunizante Coronavac (8 horas após aberto o frasco). O intervalo entre a 1ª e 2ª dose é de 28 dias.