Vestibular para Educação do Campo – Ciências da Natureza abre inscrições no dia 8

O curso de Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza da UFPR Litoral abre inscrições no próximo dia 8 de agosto para o Processo Seletivo 2022. Não será cobrada a taxa de inscrição.

O Edital do Processo Seletivo está publicado pelo Núcleo de Concursos da UFPR (veja abaixo).

O curso tem o objetivo de ofertar uma formação na qual o egresso possa atuar:

a) na docência nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, neste caso, na área do conhecimento das Ciências da Natureza;

b) gestão de processos educativos;

c) organização de processos comunitários.

Na sua organização curricular prevê o Regime de Alternância com o qual compreende: Tempo universidade (TU), que corresponde ao período em que o estudante permanece na Universidade em contato direto com o saber sistematizado, planejando e recebendo orientações dos docentes e Tempo Comunidade (TC) , que corresponde ao período em que o estudante desenvolverá pesquisas, projetos, entre outras atividades em suas comunidades, escolas e demais espaços educativos a partir do planejamento e acompanhamento pedagógico dos docentes do curso.

QUEM PODE FAZER O CURSO

Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e se identifiquem com uma das seguintes categorias abaixo conforme constam no edital:

Categoria 1 – Educadores ou educadoras que prioritariamente não possuam qualquer curso de graduação e que estejam em atividade nas escolas/instituições do campo;

Categoria 2 – Educadores ou educadoras que prioritariamente não possuam qualquer curso de graduação e que atuem em processos educativos/formativos desenvolvidos por entidades ligadas a espaços educativos não formais vinculados ao campo, águas e florestas;

Categoria 3 – Pessoas que trabalham na agricultura familiar, nos assentamentos, nos acampamentos, arrendatários ou arrendatárias, meeiros ou meeiras, boias frias, pescadores e pescadoras, indígenas, quilombolas, extrativistas e demais populações tradicionais do campo e povos indígenas;

Categoria 4 – Pessoas atuantes nos movimentos sociais ligados ao campo, associação de agricultores ou agricultores familiares, pescadores e pescadoras, quilombolas, faxinalenses, povos indígenas e demais populações tradicionais do Brasil;

Categoria 5 – Filhos ou filhas de agricultores ou agricultores familiares, assentados e assentadas, acampados e acampadas, pescadores e pescadoras, quilombolas, faxinalenses, arrendatários e arrendatárias, meeiros e meeiras, boias frias, indígenas, extrativistas e demais trabalhadores e trabalhadoras assalariados que atuem na agricultura familiar.

Importante: É necessário que os candidatos e candidatas comprovem, conforme orientações do edital, a categoria que se identificou.

DURAÇÃO

4 anos (8 semestres), com início das aulas em outubro de 2022.

VAGAS

Serão ofertadas 40 vagas na modalidade presencial em Regime de Alternância, a serem ofertadas no Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, em Matinhos.

INSCRIÇÕES

Núcleo de Concursos da UFPR

https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=LECAMPO

CONTATO E INFORMAÇÕES

Site: litoral.ufpr.br/portal/lecampo/

e-mail: liceducampoufprlitoral@ufpr.br

Face: @lecampoufprlitoral