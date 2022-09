Homem é morto após discussão num bar em Pontal do Paraná

Agamenon Welington da Silva, de 34 anos, foi morto na noite deste sábado (3) no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

Segundo testemunhas, ele havia discutido com um homem em um bar, na rua Guanabara. Agamenon estava com sua esposa e o homem, identificado como “Walmir”, teria mexido com uma amiga do casal.

Durante a discussão, Agamenon teria dado um tapa no rosto do homem. Em seguida, todos foram embora do bar, mas Agamenon retornou, acompanhado da esposa

Antes de entrar no bar, foi surpreendido pelo assassino, que estava dentro de um Fiat Palio. O homem desceu do carro, armado, e atirou várias vezes contra ele. Alvejado foi atingido por dois tiros e morreu na calçada. Segundo testemunhas, o autor dos disparos era “Valmir”.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e dentro de um tanque encontraram um moletom bege e uma calça jeans, que ele estaria usando no momento do crime. Walmir não estava em casa.

Agamenon Welington foi sepultado no final da tarde deste domingo (4), no Cemitério São Pedro, no balneário de Pontal do Sul

De acordo com levantamento da imprensa, foi o 10º homicídio registrado em Pontal do Paraná e o 73º no Litoral em 2022.

Com informações da Rádio Ilha do Mel, Folha do Litoral e Agora Litoral