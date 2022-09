Engorda da praia chega aos balneários em Matinhos e exige atenção no feriado

Vídeo: Prefeitura de Matinhos

Após manutenção no Estado do Rio de Janeiro, a draga Galileo Galilei retornou a Matinhos nesta sexta-feira (2) e iniciou as obras de dragagem para o alargamento da faixa de areia nos balneários.

São 4,5 km de extensão, onde serão acrescentados cerca de 1,7 milhão de metros cúbicos de areia. A dragagem deve ser finalizada no mês de novembro, mas a liberação da praia para uso público ocorrerá somente após a estabilização da areia.

Ruas interditadas – A partir desta semana, conforme sinalização, ocorre a interdição total e parcial da via de veículos no bairro Tabuleiro e em Caiobá, no trecho que compreende a rua Martinho Ramos (esquina com a avenida Paraná) até a avenida Beira Mar. Conforme o andamento e o avanço do serviço neste local, equipes da Copel e da Guarda Municipal auxiliam nas orientações, isolamento e segurança.

No balneário Flórida, em frente ao canteiro de obras na avenida Beira Mar, também tem interdição de ruas por um período aproximado de dois meses. Nessa região, o desvio pode ser feito pela rua H (no balneário Praia Grande) e pela rua das Orquídeas (no balneário Flórida).

Primeiro trecho – Na praia de Caiobá, onde já foi concluída a engorda da faixa de areia no trecho que compreende 1,8 km de extensão (do canal da avenida Paraná até o Morro do Boi), a interdição da praia também continua e os visitantes precisam ter atenção à sinalização, especialmente durante o feriado prolongado de 7 de setembro.

A areia segue em monitoramento para sua estabilização e as obras de replantio de restinga, início do paisagismo e construção do espigão no Pico do Paraná seguem no cronograma previsto no projeto executivo.

Com informações da Prefeitura de Matinhos e do IAT