TCP participa de evento focado na exportação de produtos florestais

Encontro realizado pelo IBAMA busca ampliar a comunicação e a transparência do setor portuário, melhorando os fluxos logísticos dos exportadores do Porto de Paranaguá

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, apoiou e participou do Primeiro Encontro sobre Esforços Governamentais para a Legalidade da Exportação dos Produtos Florestais, em Paranaguá. O evento, realizado pelo IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aconteceu no final de agosto.

Paranaguá é uma referência nacional em fiscalização e a TCP possui uma grande parceria com o instituto brasileiro. De acordo com o chefe-substituto da unidade técnica do IBAMA em Paranaguá, José de Souza Alves Filho, “a TCP é um exemplo a ser seguido pelos outros terminais na cooperação com os órgãos anuentes”.

Lorena Vidal, coordenadora do setor regulatório da TCP, complementa que “o terminal presta total suporte às demandas recebidas do IBAMA, cooperando ativamente para a atuação do órgão fiscalizador, seja por conferências físicas ou pela disponibilização de informações sobre as movimentações de cargas de interesse do instituto”.

O objetivo do encontro foi favorecer a comunicação e a transparência do setor portuário, melhorando os fluxos logísticos dos exportadores florestais que utilizam o Porto de Paranaguá. Participaram representantes de órgãos públicos e privados, autoridades portuárias e estudantes.

Aumento de produção

De acordo com dados do site Comex Stat, a TCP teve um aumento de 38% na exportação de madeira em 2022. Entre janeiro a julho de 2022 foram exportadas mais de 735 mil toneladas contra 531 mil toneladas do mesmo período de 2021. Para atender às demandas de fiscalizações na região, o IBAMA já recebeu mais 10 técnicos ambientais aprovados no último concurso realizado em 2022. Eles ficarão responsáveis pelo controle e fiscalização da exportação em Paranaguá.