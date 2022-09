Ferry boat de Guaratuba tem bloqueio de caminhões no feriado da Independência

Caminhões com mais de 3 eixos e/ou superior a 14 metros não poderão utilizar a travessia de ferry boat na baía de Guaratuba nos dias 7 (quarta) e 11 (domingo), devido ao feriado e ao retorno dos visitantes.

O DER/PR determinou a restrição do tráfego de caminhões a partir da meia-noite desta terça-feira (6), até a meia noite do dia 7 de setembro. A medida se deve à expectativa do aumento de volume de tráfego, e visa garantir que turistas, visitantes e moradores possam utilizar a travessia com menos tempo de espera.

A mesma medida será aplicada a partir da madrugada do sábado (10) até a madrugada de domingo (11), ou seja, restrição de 24h para o tráfego destes caminhões.

Para os demais dias, a travessia destes veículos poderá ser realizada no período entre as 22h até as 6h da manhã do dia seguinte.

A expectativa é que 30 mil veículos utilizem a travessia durante o feriado.