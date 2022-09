Como manter o sutiã sem alça no lugar

Uma grande preocupação para quem gosta de usar sutiã tomara que caia é como mantê-lo no lugar mesmo sem alça. Entenda abaixo como dar mais estabilidade a esta peça

Foto: Divulgação

Definitivamente, uma das partes mais chatas de utilizar um top ou sutiã tomara que caia é ter que ficar levantando ele toda hora por conta de uma má sustentação ou mal caimento. Por isso, muitas pessoas acabam abandonando completamente essa peça, se fechando para novas possibilidades.

Porém, existem algumas dicas que facilitam para você manter o sutiã tomara que caia no lugar e arrasar em qualquer look.

1. O tamanho certo é fundamental

O sutiã tomara que caia precisa ser do tamanho certo pra você, nem maior nem menor. Se ele for um pouco maior, mesmo que por centímetros, será o suficiente para que ele deslize sobre a sua pele e fique caindo.

É sempre recomendado que antes de você comprar o seu, pegue uma fita métrica e meça seu busto, cintura e quadris, para que tenha medidas precisas e possa comprar o que mais se encaixa no seu corpo.

2. Utilize materiais adesivos

Embora seja comum que os sutiãs tomara que caia tenham partes que ficam mais aderentes ao corpo, uma das principais dicas é colocar materiais adesivos, como o silicone.

Dessa forma, o sutiã tomara que caia gruda ao corpo e fique estável durante o seu dia.

3. Use o truque da alça do sutiã

Esse é um dos truques mais falados quando o assunto é sutiã tomara que caia. Existe uma técnica onde você pega uma alça avulsa do sutiã, coloca na parte inferior do top e o prende nos encaixes do próprio sutiã.

Aí, é só dar uma volta no tórax, ajustar a posição e não exagerar na pressão sobre a alça, tanto para não arrebentar quanto para não te machucar.

4. Invista em uma peça de qualidade

O tipo de tecido, a costura e a estrutura são fatores que influenciam no caimento do sutiã tomara que caia.

Por isso, comprar estas peças são investimentos já que pagar mais em um sutiã tomara que caia de qualidade vai compensar a longo prazo pois além de te dar mais estabilidade, vai durar por mais tempo também.