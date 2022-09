Vestibular da UFPR terá mais de 1.000 fazendo prova no Litoral e 2.000 em Joinville

Foto: Leonardo Bettinelli/ Arquivo UFPR

Paranaguá terá 532 candidatos realizando prova do Vestibular da UFPR na cidade, um pouco mais do que em Matinhos (529), onde tem um campus da universidade.

Com a opção de escolher entre 11 cidades para realizar as provas da primeira fase, a vizinha Joinville, em Santa Catarina, será a terceira cidade com mais candidatos (2.065).

A grande maioria (24.431) dos inscritos escolheu fazer a prova em Curitiba. Também houve a opção de Londrina (2.410), Cascavel (1.533), Maringá (1.367), Toledo (808), Guarapuava (695), Palotina (548) e Jandaia do Sul (175).

No total, são 35.093 candidatos, um aumento de 6% em relação aos 33.037 do Vestibular 2022. A relação preliminar de inscrições homologadas foi publicada nesta terça-feira (6) pelo Núcleo de Concursos da UFPR. Os locais das provas ainda serão divulgados.

A universidade oferece 5.291 vagas em 124 cursos, distribuídos em sete cidades. No Litoral, são 476 vagas em 16 cursos: 316 nos 11 cursos de Matinhos (na UFPR Litoral) e 160 nos 5 cursos de Pontal do Paraná (no Centro de Estudos do Mar).

A primeira fase do Vestibular 2023 da UFPR acontece no dia 23 de outubro, nas 11 cidades. Na segunda fase, marcada para os dias 3 e 4 de dezembro, cada candidato fará a prova na cidade onde está sediado o curso para o qual se inscreveu (exceto os inscritos para cursos sediados em Pontal do Paraná, que farão a prova em Matinhos).

Do total de inscritos, 2.038 são treineiros – ou seja, candidatos que não concorrem efetivamente às vagas; 27.626 estão na ampla concorrência e 8.423 são candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas e concorrem por algum tipo de cota.

Para as vagas suplementares destinadas a pessoas com deficiência há 195 inscritos. A UFPR oferta aos candidatos da concorrência geral uma vaga suplementar em cada um dos cursos para candidatos com deficiência (PCD). A classificação para essas vagas ocorre na segunda fase. Ou seja, os inscritos para as vagas suplementares precisam obter na primeira fase a nota necessária para passar à segunda fase.

Confira a relação preliminar de inscrições homologadas