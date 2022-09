Jogos Abertos Master acontecem no Litoral até domingo

Começa nesta quarta-feira, no feriado de 7 de setembro, os Jogos Abertos do Paraná Master, no Litoral, com times de todo o interior. As provas da 1ª etapa acontecem até domingo.

Guaratuba sedia o vôlei, no Ginásio José Richa, e o vôlei de praia, no Parque Municipal. Matinhos recebe as provas de basquete, no Sesc Caiobá.

Em Paranaguá, acontece o futsal na Arena Albertina Salmon. Em Pontal do Paraná, serão as disputas do handebol, na Associação Banestado.

As outras sedes são Cascavel (atletismo) e Apucarana (natação), com provas em outubro e novembro. A realização é da Superintendência de Esporte do Governo do Paraná.

Confira a programação dos Japs Master no Litoral