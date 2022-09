Guaratuba tem Feira Livre no feriado de 7 de setembro

Acontece nesta quarta-feira (7) a Feira Livre do Produtor de Guaratuba, em virtude do feriado da Independência.

A Feira é montada no Espaço Litoral, na rua Antônio da Rocha. Funcionará das 18h às 23h com diversos produtos alimentícios e artesanais da agricultura familiar do município.

Também contará com música ao vivo da DJ Mery, além de apresentações de dança com Ana Venâncio e Move Dance.