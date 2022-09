Homem é encontrado morto em sua casa, na área rural de Guaratuba

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, com aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira (7), na localidade rural de Cubatão, em Guaratuba.

Ele residia em uma propriedade rural, isolada, sem vizinhos próximos, junto com sua esposa e uma filha.

Equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) foram até o local por volta das 23h, fizeram perícias no local e ouviram o relato da esposa.

Ela contou que saiu com a sua filha por volta das 14h, e seu marido ficou sozinho em casa. Quando retornaram, aproximadamente às 17h, encontrou a casa fechada, com as luzes apagadas e ao procurar pelo esposo o encontrou desfalecido no banheiro, aos fundos de uma área na parte externa da residência.

De acordo com relatos, o corpo do homem estava caído no chão, envolto de bastante sangue, e, ao seu lado havia uma faca de cozinha; os peritos da Criminalística constataram que haviam dois cortes, aparentemente profundos, no braço esquerdo da vítima.

A esposa da vítima afirma que a família vivia de maneira pacífica na residência e que o mesmo não possuía envolvimento criminal ou inimigos. Ela ainda afirmou que, há cerca de um ano, seu esposo havia descoberto a existência de um câncer no fêmur.

Não havia sinais de arrombamento na residência e nenhum pertence foi levado. A equipe do IML recolheu o corpo da vítima para a sede do órgão, em Paranaguá. A faca encontrada ao lado do corpo, foi recolhida pelo Instituto de Criminalística. A Polícia Civil de Guaratuba investiga o caso.

Com informações publicadas pela Rádio Litorânea