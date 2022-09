Marinha alerta para ventos de 65 km/h, nesta sexta e sábado

A Marinha do Brasil divulgou alerta para ventos de até 65 km/h (35 nós), na faixa litorânea de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre a manhã desta sexta-feira (9) e a noite de sábado (10).

O fenômeno é resultado da passagem de uma frente fria. No litoral do Rio Grande do Sul até Laguna (SC), os ventos já devem começar a atuar na noite de hoje, quinta-feira (8).

A Marinha alerta que navegantes consultem as informações sobre as condições do tempo antes de se fazerem ao mar. Também solicita que estas informações sejam amplamente divulgadas às comunidades de pesca e esporte e recreio.