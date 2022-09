Baleia-jubarte morta encalha em praia de Matinhos

Fotos: LEC / UFPR / PMP-BS

Na manhã dessa terça-feira (6), uma baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) foi avistada no mar do balneário Guaciara, em Matinhos. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da UFPR, via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), em parceria com a prefeitura da cidade, se mobilizou para realizar os procedimentos necessários.

Devido à maré alta, a equipe do LEC precisou de maquinário para auxiliar o deslocamento do animal até área próxima à restinga, mais seca, distante da ação das marés. Com a baleia reposicionada, foi feito isolamento da área para início da necropsia e demais análises. Até a publicação desta notícia, não havia “indícios suficientes para determinar o motivo do óbito”, informou o LEC.

A jubarte de cerca de 6,5 metros de comprimento é um macho juvenil em avançado estágio de decomposição. Após a coleta dos materiais biológicos para análise, a carcaça da baleia foi enterrada em parceria com a Prefeitura de Matinhos, conforme protocolo de atendimento ao encalhe de animais marinhos no Paraná (PRAE), que conta com o Ibama, IAT e Sedest, além de prefeituras e da UFPR.

No Paraná, este é o segundo encalhe da espécie confirmado neste ano – a primeira foi no dia 24 de agosto, em Guaratuba. “Baleias-jubarte são comumente avistadas na costa brasileira. Nesta época, migram das regiões de alimentação para reprodução no nosso litoral, em especial a região do litoral sul da Bahia.” comenta a bióloga Liana Rosa.

Sobre o PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo Whatsapp (41) 9 92138746.

Fonte: LEC / UFPR / PMP-BS