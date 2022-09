Polícia Militar fará simulado de ataque à cidade de Paranaguá

O 9º Batalhão da Polícia Militar programou para este mês a realização de um simulado de domínio de cidades em Paranaguá, como prevenção contra criminosos.

O objetivo, segundo a PM, é treinar os policiais para “o caso da realização de um ataque ao aquartelamento e domínio de cidade”. Durante o treinamento, serão utilizados “todos os meios necessários, visando dissuadir o ataque e a realização de pontos de bloqueio, (…) impedir a fuga, em especial a tomada de reféns, por parte de quadrilhas”.

A atividade será realizada no próximo dia 23, a partir das 21h. Os ataques simulados serão feitos na sede do 9º BPM, na rua Domingos Peneda, no 2488, Vila São Vicente, e da empresa de segurança Protege, na rua Xavier da Silva, no 520, no bairro Tuiuti.

Durante a simulação, ocorrerão a queima de pneus em ambos os locais, uso de pirotecnia e munições de festim, além de movimentações de tropa e viaturas.

A população deve ficar ciente que a operação se trata apenas de um simulado e não deve se preocupar com os barulhos das explosões nos locais do treinamento.