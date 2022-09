Moradores do Litoral têm desconto no trem Antonina-Morretes

Moradores das 7 cidades do Litoral terão desconto de 50% no passeio da Maria Fumaça, entre Morretes e Antonina, e vice-versa. A promoção é válida entre o próximo domingo (11/09) e em todos os domingos até o dia 6 de novembro deste ano.

A campanha “Trem para os Caiçaras”, é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), que realiza o passeio. Também tem o apoio da da Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral do Paraná (Adetur Litoral), cuja intenção é integrar os moradores de toda a região nas comemorações dos aniversários de Antonina – que completa 308 anos de fundação no dia 12 de setembro – e Morretes – 289 anos em 31 de outubro.

O Trem Caiçara tem saídas todos os domingos às 9h (estação ferroviária de Antonina) e às 16h30 (estação ferroviária de Morretes).

Mediante apresentação do comprovante de residência no Litoral, o ingresso de R$ 70,00 fica em R$ 35,00 por pessoa, já com o transfer incluso. O valor pode ser parcelado em até 6x – crianças de colo (de 0 a 5 anos) não pagam.

O passeio é feito com uma das locomotivas a vapor mais antigas em funcionamento no Brasil, e única Maria Fumaça em operação em todo o estado do Paraná.

O trajeto de 16 quilômetros da ferrovia Dona Isabel entre as cidades, acontece em área da Mata Atlântica e percorre pontes, chácaras e manguezais. O percurso tem uma hora de duração e tem o acompanhamento de um chefe de Trem.

Para informações e compra do ingresso acesse o site:

www.passeiosdetrem.com.br/viagens/trem-para-os-caicaras-litoral-paranaense

Ou WhatsApp (47) 3307-9977