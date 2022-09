Área rural de Guaratuba ganha lâmpadas led e terá o dobro de pontos de iluminação

A Prefeitura de Guaratuba está substituindo as luminárias convencionais da iluminação pública da área rural por lâmpadas de led.

Atualmente existem 500 pontos de iluminação pública na área rural. Já foram substituídas 300 lâmpadas até o momento e as demais serão substituídas gradativamente. Conforme o plano de expansão, serão instalados 500 novos pontos de iluminação.

O trabalho é executado pela empresa Guaraluz e acompanhado pela Subprefeitura Regional do Cubatão. Para solicitações de serviços ou reclamações é possível usar o aplicativo Guaraluz ou ligar para o número 156.

Pedra Branca – Logo após a publicação desta notícia, a Redação do Correio foi procurada por uma moradora da localidade rural da Pedra Branca de Araraquara. Ela informou que aguarda há um ano pela substituição de uma lâmpada queimada no local, que fica às margens da BR-376 e próximo ao rio São João. Ela conta que desde o último mês de abril está na expectativa da substituição do ponto de iluminação para led.