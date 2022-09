Mais três UBS de Guaratuba terão horário estendido

Os horários de atendimento de três Unidades Básicas de Saúde de Guaratuba serão ampliados a partir de segunda-feira (12): Piçarras, Figueira e Coroados.

As unidades de saúde desses bairros farão parte do Programa Saúde na Hora e passarão a atender com todos os serviços da Atenção Primária no horário das 7h às 19h,da mesma forma com que aconteceu com a UBS Cohapar, em abril.

O Programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, viabiliza a implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, ampliando o acesso aos atendimentos com horários mais flexíveis e, por consequência, reduzindo o volume de atendimentos de pacientes de baixo risco no Pronto Socorro.

Além da acentuada procura dos serviços de saúde após dois anos em cenário pandêmico, esta ação é realizada visando, principalmente, o acesso da população que trabalha em horário comercial.

Mais informações:

UBS Cohapar: Rua Marechal Deodoro, S/N – (41) 3472-8732 (WhatsApp)

UBS Piçarras: Rua Água verde, S/N – (41) 3472-8733 (WhatsApp)

UBS Coroados: Avenida Dos Navegantes, S/N – (41) 3472-8748 (WhatsApp)

UBS Figueira: Rua João Leopoldo Santana, S/N – (41) 3472-8746 (WhatsApp)