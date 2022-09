A abertura oficial do 8° FestPon (Festival de Teatro de Pontal do Paraná) aconteceu nesta noite deste sábado (10), no auditório da Casa da Cultura, no balneário Primavera.

No domingo as atividades começam às 9h da manhã. O Festoin vai até o próximo sábado (17), com espetáculos para todas as idades. O endereço é avenida Tom Jobim, nº 302.

Confira a programação.