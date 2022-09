Coleção infantojuvenil conta história das artes visuais no Litoral

Livros têm distribuição gratuita e link para baixar e-book

A produção artística e a história das artes visuais no Litoral do Paraná são tema de dois livros que o Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná lança nesta segunda-feira (12), às 18h30.

As obras são de autoria das professoras Carla Beatriz Franco Ruschmann e Luciana Ferreira e compõem a coleção infantojuvenil “História das Artes Visuais no Litoral do Paraná”. O evento de lançamento, com distribuição gratuita dos livros, será no auditório da UFPR Litoral, em Matinhos.

O objetivo é contribuir para a formação artística, cultural e educacional de crianças e adolescentes ao apresentar artistas e as produções em diferentes épocas.

As publicações são realizações das professoras, extensionistas e pesquisadoras do curso de Licenciatura em Artes da UFPR, Luciana Ferreira, autora do volume “História das Artes Visuais do Litoral do Paraná – da Arte Primitiva aos Artistas Modernos”, e Carla Beatriz Franco Ruschmann, autora de “Artes Visuais do Litoral do Paraná – Artistas na contemporaneidade”.

Cada edição contou com a participação de colaboradores, tanto da área das artes visuais como pesquisadores da história do Litoral do Paraná, além de museus e diferentes instituições das esferas pública e privada.

Durante o lançamento, haverá um ato de distribuição gratuita dos livros para representantes das bibliotecas das escolas dos municípios do Litoral e demais bibliotecas, para professores de artes desses municípios, estudantes do curso de Artes do Setor Litoral, pesquisadores e interessados em geral.

Os livros foram impressos com recursos do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico da UFPR (FDA 2020). As versões digitais dos dois livros estão disponíveis para download gratuito no acervo digital da UFPR.

E-book 1: História das Artes Visuais do Litoral do Paraná – Da Arte Primitiva aos Artistas Modernos

E-book 2: Artes Visuais do Litoral do Paraná – Artistas na contemporaneidade