Suspeito de homicídio em Matinhos saiu de Guaratuba

Tuti (foto do perfil pessoal no Facebook)

Lucas Borges dos Santos, conhecido como Tuti, de 31 anos, era uma pessoa muito popular em Matinhos e seu assassinato causou abalo na cidade.

Ele foi morto a tiros por volta das 3h da madrugada de domingo (11), no quintal de sua casa, no bairro Tabuleiro. Seu sepultamento aconteceu no final da tarde, no Cemitério Municipal Bosque da Saudade.

Segundo informações da página Comunica Matinhos, um suspeito de ter cometido o homicídio foi identificado. Ele teria sido flagrado atravessando o ferry boat, no sentido de Matinhos, às 1h15 do sábado, com uma moto vermelha, cuja placa também foi identificada.

Antes, por volta das 21h da sexta-feira (9), a mesma moto foi vista em frente à casa de Tuti, na rua Martinho Ramos. O motociclista buzinou várias vezes, e como ninguém respondeu foi embora. Foi a mesma moto e o mesmo motociclista vistos saindo em alta velocidade do local do crime por uma vizinha que ouviu 6 tiros, foi ver o que havia acontecido e viu Tuti caído e ensanguentado.

De acordo com fontes da Rádio Fênix Matinhense, ele estaria armado com um revólver calibre .38 (arma que teria sido usada no crime) e uma pistola 9 mm, e ainda se encontrava em Matinhos no domingo. “Se trata de um indivíduo de alta periculosidade”, segundo informaram à imprensa local.

Fontes: Redação do Correio do Litoral, Comunica Matinhos e Rádio Fênix Matinhos