Termina hoje o prazo para pedir isenção no vestibular do IFPR

Termina hoje, nesta segunda-feira (12), o prazo para os candidatos do Processo Seletivo 2022/2023 do IFPR possam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

Neste processo de seleção, a taxa de inscrição para os cursos técnicos é de R$50 e para os cursos superiores, R$80.

A solicitação de isenção do pagamento da taxa deve ser feita pelo candidato, no ato da inscrição, no site do Núcleo de Concursos da UFPR, que organiza a aplicação das provas.

No Litoral, o Instituto Federal do Paraná tem campus em Paranaguá, com 280 vagas. São 160 vagas de nível superior, 40 em cada curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Sociais, Física e Gestão Ambiental.

Ainda tem 120 vagas em três cursos técnicos de nível médio, também com 40 em cada: Técnico em Informática, Técnico em Mecânica e Técnico em Meio Ambiente.

Como solicitar a isenção

Na página do NC UFPR, o candidato encontrará os editais nº 100/2022 e nº 101/2022, que trazem todas as informações relativas à seleção. Na página, também pode ser encontrado o formulário de inscrição.

Podem solicitar a isenção os candidatos que comprovarem não poder arcar com essa despesa. Para tanto, os candidatos devem informar o número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, e ainda, comprovar ser membro de família com renda bruta de até meio salário-mínimo por pessoa (R$ 606) ou renda bruta familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636); ou então comprovar renda bruta familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (R$1.818) e ter cursado integralmente o Ensino Fundamental em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Os candidatos que solicitarem isenção saberão se o pedido foi aceito no dia 23 de setembro, no site da banca organizadora das provas. Caso o candidato não tenha sua solicitação de isenção aceita, será necessário voltar ao site de inscrição para impressão do boleto, até as 16h do dia 29 de setembro, último dia de inscrições no Processo Seletivo.

Provas

As provas do Processo Seletivo 2022/2023 serão realizadas em 28 cidades do Paraná, no dia 6 de novembro de 2022. A aplicação da prova será realizada simultaneamente em Arapongas, Assis Chateaubriand, Astorga, Barracão, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Coronel Vivida, Curitiba, Foz do Iguaçu, Goioerê, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Mais informações

Mais informações sobre o Processo Seletivo 2022/2023 podem ser encontradas no site do IFPR (www.ifpr.edu.br) e no site da banca organizadora das provas (www.nc.ufpr.br).