Atracadouro do ferry boat ficará interditado por dois dias

Atracadouro 03 fica à direita e 04 à esquerda (foto: Elisson Moraes / Arquivo)

A Internacional Marítima, empresa que opera o ferry boat na baía de Guaratuba, informou que o atracadouro 03, no lado da Prainha, será interditado hoje e amanhã – terça (13) e quarta (14).

Segundo a informação divulgada nesta manhã, o local passará por manutenção. O embarque e desembarque na margem norte da baía será feito apenas pelo atracadouro 04, do lado da Base Náutica do Corpo de Bombeiros. A estrutura ficou interditada por 10 dias no início de agosto para uma reforma.

O ferry boat opera com quatro atracadouros (portos de passagem) dois na margem sul e dois na margem norte, todos dentro do território do município de Guaratuba.

A empresa Internacional Marítima trabalha com um contrato emergencial assinado pelo DER-PR (Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná), órgão do Governo do Estado, depois do rompimento do contrato com a empresa concessionária.

O contrato inicial foi de seis meses e depois foi prorrogado, no dia 19 de agosto, por mais um ano. Até o final do prazo, a expectativa é que o governo faça a licitação de uma concessão da travessia, como determina a legislação.