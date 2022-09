Hackatour Cataratas ocorre on-line até domingo (18)

Com premiação em dinheiro, maratona de inovação faz parte do Festival das Cataratas

Já está tudo pronto para o Hackatour Cataratas Developers, a maratona tecnológica do Festival das Cataratas focada no desenvolvimento de soluções inovadoras para o mercado do turismo. O evento começa nesta quarta-feira (14) e segue até domingo (18) na modalidade híbrida (presencial e on-line).

Durante a iniciativa, os participantes terão quatro dias para criar e apresentar uma solução com base nas demandas elencadas pelo trade. Para o aperfeiçoamento do projeto, eles poderão acompanhar palestras, webinars, lives e mentorias.

As três melhores equipes receberão prêmios em dinheiro, além de mentorias do Sebrae do Parque Tecnológico Itaipu (PTI):

1º Colocado: R$ 4.000 + mentoria Sebrae + 10 horas de mentoria com o PTI

2º Colocado: R$ 3.000 + mentoria Sebrae + 5 horas de mentoria com o PTI

3º Colocado: R$ 1.000 + mentoria Sebrae + 3 horas de mentoria com o PTI

Confira a programação completa:

Quarta-feira (14)

19h – Solenidade de Abertura, com a palestra “Turismo e Oferta Turística” – André Poletti

20h – Cronômetro iniciado

20h10 – Bate papo sobre Cidades Inteligentes

Quinta-feira (15)

Formar equipe | Escolha do desafio | Análise do Problema

08h às 23h – Descrição da equipe | Escolha do tema | Análise do Problema

10h – Palestra Camila Nardi – A importância do Marketing

15h – Conversa sobre Turismo – Thays Domareski

17h – Mesa com Abel – Conversa sobre blockchain, web3 e nfts

19h – Momento Disrupção – Pas

20h – Oportunidades em um mundo em busca da sustentabilidade – Ricardo Borges – Grande Reserva Mata Atlântica

Sexta-feira (16)

Ideação | Prototipação

09h – LIVE com Organização do evento – Tira dúvidas

10h –Webinar sobre IDEAÇÃO – Garon Piceli

14h – Palestra Metodologias Ágeis – Eduardo Bortoleto

16h –Webinar sobre MVP – Leonel Rodrigues

17h – Momento Disrupção – Pas

Sábado (17)

Validação e Teste | PITCH |Entrega dos projetos

09h30 – LIVE Organização para tirar dúvidas sobre a Submissão de trabalhos

10h – Webinar sobre VALIDAÇÃO E TESTE – Thiago Barudi

11h – Momento Descanso: 5 minutos fazendo tudo menos o produto

14h – Webinar sobre PITCH – Edson Mackenzy & Lançamento Livro

22h – Entrega dos projetos

Domingo (18)

Encerramento do Evento

08h – Encaminhar para os Jurados

14h – Solenidade de Encerramento e divulgação dos Premiados

O Hackatour Cataratas Developers é uma realização do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e do Projetos Estratégicos (IDESTUR) e conta com o patrocínio da Itaipu Binacional e apoio estratégico da Multiversa, StarturpPR, Sebrae e Parque Tecnológico Itaipu (PTI).