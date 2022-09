Polícia Militar deflagra Operação Vazada, em Paranaguá

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar do Paraná, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Civil Municipal de Paranaguá, deflagrou uma ação de combate ao furto e à receptação de cargas, denominada “Operação Vazada”.

A mobilização de equipes e lançamento da operação aconteceu às 11h, na Praça Mário Roque, e contou com a participação do comandante do 6º Comando Regional de Polícia Militar (6º CRPM), coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, do comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), tenente-coronel Durval Tavares Junior, e de outras autoridades.

A “vazada”, como é vulgarmente conhecida, é um tipo de furto corriqueiro na região, cujo “modus operandi” consiste na abertura de bicas e tombadores de caminhões que transportam mercadorias para os terminais portuários da cidade e que, ao trafegarem em baixa velocidade pelo perímetro urbano e nas proximidades de armazéns e pátios, sofrem o saque da carga que posteriormente é vendida, gerando ainda o crime de receptação.

O planejamento executado e colocado em prática conta com várias equipes policiais militares Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), dos Batalhões que compõem o 6º CRPM, que foram mobilizadas para atuarem exclusivamente na operação. O objetivo é garantir a segurança dos caminhoneiros e das cargas que têm como destino o Porto de Paranaguá.

Após a abertura da ação policial, as guarnições seguiram em patrulhamento pela cidade e, em menos de 24 horas prenderam 5 pessoas e apreenderam de 13.090 kg de produtos receptados (milho, farelo, soja e fertilizantes), bem como 1 automóvel e 68 porções de crack (15g) – um prejuízo quase R$ 29 mil para o crime organizado.

Fonte e fotos: 9º BPM