Caps Itinerante leva programa de saúde mental à área rural de Guaratuba

A equipe do Centro de Atenção Psicossocial – Caps I Recomeço, desde janeiro de 2022 vem realizando atendimentos de saúde mental na área rural do Município de Guaratuba. O projeto tem como objetivo levar atendimento de saúde mental com equipe multidisciplinar às comunidades.

Durante esse período, já foram atendidas 128 pessoas com demandas relacionadas ao adoecimento mental nas localidades do Descoberto, Cubatão, Limeira, Morro Grande e Pedra Branca.

Devido a dificuldade de acesso aos serviços especializados, a equipe tem se deslocado todas quintas-feiras para atender os pacientes agendados na Unidade de Saúde da área rural.

Na próxima quinta-feira (15) o Caps Itinerante estará na Unidade Básica de Saúde do Descoberto, no dia 22/09 na UBS do Cubatão, no dia 29/09 na unidade do Limeira e no dia 06/10 estará na unidade da Pedra Branca no período da manhã e no Morro Grande no período da tarde.

Segundo a psicóloga e idealizadora do projeto Zelayde Gomes, a comunidade da área rural tem aderido satisfatoriamente aos atendimentos ofertados. Ela complementa ainda que as pessoas da área rural que necessitam de atendimento de saúde mental devem procurar a Unidade de Saúde da sua região para agendar a avaliação.