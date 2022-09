Concurso da Prefeitura de Guaratuba atrai mais de 15 mil candidatos

No início de outubro, Guaratuba receberá candidatos de diversas regiões do Brasil para a realização do concurso público municipal. São 15.288 inscrições nos dois editais lançados no final do mês de julho. A prefeitura atribui o grande número de inscrições à quantidade de vagas para as mais diversas áreas, “além da boa remuneração e da crescente procura de emprego no Sul do Brasil”.

São 722 vagas de início imediato e 152 vagas para cadastro de reserva, totalizando 874 vagas para ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, nas mais diversas áreas, com foco na Saúde e na Educação. Os salários para as carreiras designadas para o concurso variam de R$ 1.305,69 até R$ 19.313,80, sendo o Médico Saúde da Família o cargo de maior remuneração.

“O novo concurso visa suprir as necessidades da população e da gestão pública de Guaratuba”, informa a prefeitura. A partir da contratação dos aprovados, a Educação contará com professores para a disciplina de língua inglesa, que será disponibilizada para alunos de 1° ao 5° ano. Os professores regentes não serão mais responsáveis pelas aulas de Educação Física e Artes, pois através do concurso, o município contratará professores especializados nestas áreas.

O município também contratará 110 profissionais para atender a área da Saúde e o Centro de Especialidades Médicas, um grande avanço para Guaratuba que resultará na melhora dos serviços prestados à população.

Provas

As provas serão divididas em dois finais de semana, a fim de que o candidato não precise se deslocar para realizar a prova em outra cidade, sendo uma ótima oportunidade de valorização do município e movimentação na economia, principalmente na área de hotelaria e gastronomia.

Os dias 8 e 9 de outubro serão destinados aos cargos que possuem somente a prova objetiva. E os dias 15 e 16 de outubro para os cargos em que haverá provas objetivas, provas práticas, provas de esforço físico e apresentação de título.

Os locais e horários das provas serão divulgados no portal oficial da Unioeste e da Prefeitura de Guaratuba.

De acordo com a prefeitura, “através do concurso público, Guaratuba contará com seus serviços públicos aprimorados e com profissionais capacitados em diversas áreas, um significativo avanço que está acontecendo na atual gestão que se preocupa com o desenvolvimento e progresso do município”.